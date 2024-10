"Sei o sette mesi di servizio militare farebbero bene ai ragazzi. Io rimetterei volentieri la leva, prima o poi si farà". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini durante il suo tour elettorale in Sardegna in vista delle suppletive alla Camera del 20 gennaio e delle regionali del 24 febbraio.

"Attenti a quelli che volevano ripopolare la Sardegna con gli immigrati, perché le donne sarde correrebbero il rischio di dove indossare il burka per poter girare per le strade". Matteo Salvini, dal palco di Oristano, strappa gli applausi della folla quando attacca l'attuale Giunta regionale di centrosinistra. "Non esistono fascisti e razzisti", ha detto il leader della Lega in una piazza Eleonora d'Arborea gremitissima, ribadendo i suoi slogan "prima i sardi in Sardegna e prima gli italiani in Italia".

"Hanno chiuso il nostro diritto alla salute, le strade e le infrastrutture sono messe malissimo, la disoccupazione giovanile è ai massimi". Secondo Matteo Salvini la Sardegna che l'attuale governo regionale di centrosinistra lascia in eredità è questa.

"Dove governa la Lega, sia nelle Regioni che a livello nazionale, vediamo di passare dalle parole ai fatti", ha detto dal palco di Alghero, dove è salito insieme al candidato governatore del centrodestra, Cristian Solinas, il coordinatore regionale della Lega, Eugenio Zoffili, e il responsabile del partito per gli enti locali nell'isola, Michele Pais.

Quella di Alghero è stata l'ultima tappa del tour di Salvini nell'isola, prima di salire sull'auto che l'ha accompagnato all'aeroporto da dove si è imbarcato sul volo di linea per Roma.

"Perché votare Lega? Perché chi c'era in passato non ha mantenuto le promesse", ha detto Salvini mentre oltre 3mila persone lo acclamavano e lo attendevano per un selfie celebrativo. "Dove governiamo, i soldi li usiamo bene e gli ospedali li apriamo invece di chiuderli".