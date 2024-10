Matteo Renzi sbarca in Sardegna. Il segretario nazionale del Partito democratico è atteso domattina a Olbia per il suo tour #destinazioneItalia. Rispetto al treno, nell'Isola l'ex premier userà un pullman che lo porterà dal nord al sud con almeno quattro tappe.

I dettagli vengono definiti in queste ore, ma è certa la sosta in una ciascuno delle quattro province: Sassari, Nuoro, Oristano e Cagliari. Nel capoluogo sardo è prevista la kermesse finale. Il programma di massima prevede un primo appuntamento tra Oblia e Sassari verso le 10 e il finale a Cagliari non prima delle 17.