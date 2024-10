Lunedì mattina, il questore di Oristano ha accolto il commissario della polizia di stato Matteo Porceddu, funzionario di prima nomina proveniente dalla Scuola superiore di polizia di Roma.

Originario di Nuoro, laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Cagliari con voto 110/110 e lode, dopo un periodo di affiancamento al pubblico ministero presso la procura della Repubblica di Cagliari, nel 2016 si diploma presso la Scuola di specializzazione per le Professioni legali con il massimo dei voti e nel 2017 consegue l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Già vincitore del concorso per ispettore di polizia, ha poi vinto il concorso per funzionari della polizia di stato dove ha conseguito il ,aster di II livello in Scienze della Sicurezza all'università "La Sapienza" di Roma con il massimo dei voti.

Il nuovo funzionario è stato assegnato dal questore alla Divisione anticrimine con l’incarico di funzionario addetto, dove inizierà subito a lavorare per la sicurezza delle comunità di questa provincia, a lui vanno i migliori auguri di benvenuto e una stretta di mano virtuale da tutti i colleghi della questura.