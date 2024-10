Studia a Nuoro per diventare guida ambientale escursionistica l'ex bandito di Lula Matteo Boe, 61 anni, tornato libero nel giugno 2017 dopo 25 passati in carcere.

Condannato per il sequestro del piccolo Farouk Kassam, avvenuto nel 1992 in Costa Smeralda e scontata la pena, l'ex latitante frequenta ora, a mezzo chilometro dal carcere di Badu 'e Carros, un corso di formazione a pagamento, della societa' Evolvere srl, che si concluderà prima dell'estate, come racconta oggi 'La Nuova Sardegna'.

Completato il ciclo di lezioni e di escursioni previste nel cuore della Sardegna, cui partecipa una ventina di corsisti, Boe potrà iscriversi al registro nazionale della principale associazione di categoria, l'Aigae, e cominciare una nuova vita, forte anche della conoscenza del territorio.