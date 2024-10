Il bellissimo e commovente messaggio di un padre. Un papà, che attraverso l'associazione Clarlibrown, ha voluto espressamente rendere pubblico ciò che è avvenuto qualche mese fa e che oggi, ancor di più, è attuale e deve essere fondamentale il gesto consapevole di chiunque: "State a casa e seguite scrupolosamente alla lettera le disposizioni per prevenire il contagio, se i reparti dovessero affollarsi, chi ha davvero bisogno in casi urgentissimi, rischierebbe tantissimo, anche la vita".

Una vita, i sogni di Matteo

Papà Maurizio Porcu ha voluto con tutto il cuore rendere pubblica la sua gioia di un papà e promulgarla anche attraverso l’associazione Charliebrown, presieduta da Manuela Ambu, per lanciare un appello mirato, soprattutto in virtù dell’emergenza del Coronavirus, vissuta anche nell’Isola.

“Matteo (nella foto che appare sulla pagina dell’associazione cagliaritana, n.d.r.), ha fatto 17 giorni in rianimazione all’ospedale Brotzu, gli hanno ridato la vita per quattro volte perché c’era la possibilità di farlo. Questo è successo a fine gennaio 2020; se capitasse oggi e nessuno seguisse le indicazioni date, la possibilità di averlo ancora con noi per dare “voce e vita ai sogni” non ci sarebbe più. Vi prego, con tutto il cuore, di seguire le indicazioni delle magnifiche persone che ogni giorno ci danno la speranza di vivere momenti meravigliosi con i nostri cari. A tutto il personale dell’ospedale Brotzu (in particolare alla Rianimazione e al reparto di Pediatria), un grazie sincero e non arrendetevi mai come non l’avete fatto con mio figlio Matteo. Vi vogliamo bene”.