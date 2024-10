Questo pomeriggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al Sindaco Mario Conoci per un saluto. Prima di partire per Roma, il Capo dello Stato, ha voluto ringraziare Alghero per l’accoglienza e per il riserbo che gli è stato riservato quest’anno, così come aveva chiesto al suo arrivo.

"Il Presidente - riferisce Mario Conoci - si è complimentato ancora una volta per la bellezza “straordinaria” della nostra terra e si è informato ancora sull’andamento della stagione turistica".

"Ha augurato, poi, a me e a tutta l’Amministrazione comunale, buon lavoro per l’impegno che siamo chiamati a porre in questo periodo per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre, riconoscendo il lavoro essenziale dei comuni. Ho ringraziato il Presidente per la considerazione e la gentilezza invitandolo ad Alghero anche per il futuro".