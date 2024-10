Mancano poche ore all'inizio delle vacanze in Sardegna del Capo dello Stato. Il volo che porterà Sergio Matterella ad Alghero, dove dovrebbe soggiornare per una decina di giorni, atterrà questo pomeriggio - probabilmente attorno alle 16 - all'aeroporto militare della città catalana.

Nel frattempo, anche questa mattina la macchina organizzativa e della sicurezza sta ancora valutando i dettagli sul soggiorno del presidente della Repubblica. Il programma delle vacanze sarà deciso giorno per giorno e per ovvie ragioni resta top secret. L'unica certezza è che alloggerà nella foresteria dell'Aeronautica militare all'interno del Parco di Porto Conte.

Secondo alcune indiscrezioni, a ricevere e salutare il Capo dello Stato all'arrivo in aeroporto saranno presenti soltanto il comandante dello scalo militare, Domenico Cecco, la prefetta di Sassari, Paola Dessì, e il sindaco di Alghero Mario Conoci. Il programma di Mattarella non dovrebbe prevedere alcun impegno ufficiale. Non mancheranno, invece, le uscite in barca e, probabilmente, anche la partecipazione alla messa di ferragosto.

L'anno scorso Mattarella aveva seguito la funzione religiosa nella cattedrale di Santa Maria e non è escluso che il Presidente ci ritorni anche quest'anno. Le istituzioni locali hanno proposto alcune possibili escursioni ora al vaglio dello staff del Quirinale.

Quasi sicuramente Mattarella, che nel 2021 rimase molto colpito dall'accoglienza e dal calore di Alghero oltreché dalle sue bellezze, visiterà il Museo archeologico, il Nuraghe Palmavera, la Necropoli di Anghelu Ruju e il faro di Capo Caccia. Non è però esclusa una visita anche ad altri siti del nord ovest Sardegna, mentre sembra tramontata la partecipazione alla discesa dei Candelieri a Sassari. Intanto in città cresce l'attesa per il suo arrivo.

L'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) ha deciso di omaggiare Mattarella realizzando, su autorizzazione dell'Anas e di Porto Conte, una mega aiuola fiorata tricolore all'interno di una rotatoria lungo la strada tra l'aeroporto militare e la foresteria.