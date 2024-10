Da diversi giorni c’è fermento in Sardegna per l’arrivo di Mattarella. Oggi il presidente della Repubblica farà la sua prima visita ufficiale in Sardegna. Un’agenda fitta di appuntamenti. Inizierà la sua visita ufficiale a Cagliari, dove in mattinata parteciperà all’inaugurazione dell’anno accademico universitario per poi far visita al museo archeologico. Nel pomeriggio, invece, raggiungerà il centro della Sardegna, dove a Ghilarza visiterà la casa di Antonio Gramsci.

È una città blindata Cagliari, diversi i divieti di sosta e transito nelle zone in cui è previsto il passaggio del Presidente. Ad accoglierlo all’aeroporto vi era il Prefetto Tiziana Giovanna Costantino, che accompagnerà Mattarella in Rettorato dove sarà ricevuto dalla padrona di casa, l Rettore Maria del Zompo, dal sindaco di Cagliari Massimo Zedda e dal Presidente della Regione Francesco Pigliaru.

Dopo la visita privata al museo archeologico cittadino e il pranzo in prefettura, Mattarella si trasferirà nuovamente in aeroporto per raggiungere con l’aereo presidenziale lo scalo di Fenosu, ripulito dalle erbacce per l’occasione. Da qui in auto raggiungerà Ghilarza e farà visita alla casa di Gramsci, ma prenderà parte anche alla presentazione nazionale dell’ottavo volume degli scritti di Gramsci.