Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriverà a La Maddalena domattina dopo le 10, insieme ad alcuni familiari, per trascorrere le proprie vacanze in Sardegna.

Il Capo dello Stato si fermerà nell’arcipelago fino al 20, trascorrendovi anche il Ferragosto.

Mattarella alloggerà nella palazzina dell'Ammiragliato di Piazza Comando, che fu già sede delle vacanze estive dei suoi predecessori Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano.

In queste ore sono in corso gli ultimi preparativi per accogliere al meglio il presidente e garantirne la sua sicurezza.

Il Capo di stato maggiore della Marina, l’ammiraglio Girardelli, è a La Maddalena da ieri mattina. Nelle banchine militari del Lungomare Mirabello è giunta da qualche giorno la pilotina d'altura Y412 che permetterà al presidente Mattarella di compiere una serie di escursioni nelle isole dell'arcipelago.