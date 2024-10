“Difficile non tornare ad Alghero”, sono le prime parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella che arriva nella Riviera del Corallo per il periodo delle ferie estive. Un ritorno gradito, sottolineato dal “bentornato in città” del sindaco di Alghero Mario Conoci al quale Sergio Mattarella ha risposto con ulteriore segno di affetto e di gradimento lasciando capire che ha trovato qui il suo luogo migliore per trascorrere le ferie.

“Staccarsi da Alghero non è facile”, ha sottolineato, accolto al suo arrivo questo pomeriggio all'aeroporto militare dal primo cittadino di Alghero, dal Prefetto di Sassari Paola Dessì, dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Luca Goretti, dal Comandante dell'aeroporto Domenico Cecco, dalle cariche provinciali delle forze di polizia e militari. Il Presidente della Repubblica si è intrattenuto per circa 30 minuti all'interno dell'aerostazione.

Ad accompagnarlo nelle vacanze algheresi, la figlia (alla quale il Sindaco di Alghero ha fatto omaggio di un mazzo di fiori) e i suoi familiari. Il Presidente ha chiesto al primo cittadino notizie sull'andamento della stagione, mostrando compiacimento per la situazione positiva del turismo.

Poche uscite, riposo, mare, questo è il programma del Presidente che in risposta all'invito di Mario Conico in Municipio ha lasciato intendere che si muoverà pochissimo dalla sua residenza di Porto Conte.