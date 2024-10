Ore 11, lunedì 9 novembre 2020, “Auguri Jenny e Giammy, il matrimonio ai tempi del Covid con il distanziamento che non ferma i certo l’amore tra due persone”. Lo dice felice e con emozione, il consigliere comunale, Mario Alberto Serrau, che questa mattina ha celebrato il rito civile nell’aula consiliare del municipio, in via Scipione, a Sestu.

Jennifer Milagros Rivera, 26 anni, originaria del Perù e Gianmarco Giorgi, sestese, 29enne, abitano a Cinisello Balsamo ma si sono voluti sposare nella cittadina dove risiedono i genitori dello sposo perché amano Sestu e in questo giorno di unione volevano portarsi dietro un ricordo indelebile: “E’ stato davvero emozionante – ha commentato il consigliere dei Riformatori, Mario Alberto Serrau – in tempi di Covid l’amore va davvero ben oltre, come Amministrazione Comunale abbiamo regalato loro il libro sulla comunità di Sestu, una bottiglia di vino sestese per suggellare un bellissimo ricordo. Auguroni agli sposi”.

(In basso, il consigliere comunale Mario Alberto Serrau, che ha celebrato il matrimonio civile)