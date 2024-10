A Quartu Sant’Elena, grazie a una delibera della giunta comunale, gli aspiranti sposi potranno ora richiedere che il rito civile venga celebrato in sardo.

In particolare saranno letti in "limba" la formula e i tre articoli (artt. 143, 144 e 147) previsti dal codice civile, successivamente alla lettura in lingua italiana.

"Si tratta di un riconoscimento morale del valore della nostra lingua - ha spiegato Guido Sarritzu, assessore della Cultura con delega per la valorizzazione della lingua sarda - la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio identitario è uno degli obiettivi programmatici di questa Amministrazione, e quella di consentire la celebrazione di matrimonio in sardo è una scelta di grande valore simbolico".