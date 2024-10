Si chiama Mathias l’ultimo bambino nato nel Punto Nascita dell’Ospedale San Francesco di Nuoro nell’anno che si è appena chiuso. Tre chili e 100 grammi di simpatia che hanno allietato il reparto di Ostetricia alle 23,52 in punto.

“Il reparto di Ostetricia dell’ospedale San Francesco di Nuoro – commenta il Direttore dell’Unità Operativa Antonio Onorato Succu – ha chiuso il 2022 con una bellissima notizia: i parti, rispetto all’anno precedente, sono stati ben 42 in più: 836, per l’esattezza, rispetto ai 794 del 2021: un mini-baby boom del tasso di natalità, se consideriamo il drammatico decremento demografico che interessa l’Italia e l’Europa, peraltro in un contesto in cui il Nuorese, in particolare, registra tra i più bassi indici di natalità del Vecchio Continente”.

“Il punto nascita continua ad investire molto sul parto naturale – prosegue Succu – grazie ad equipe di altissimo livello, profondamente rispettose della fisiologia e della naturalità della nascita in sicurezza”. Il primo nato del 2023 si chiama invece Gabriele.

IN GALLURA - Si chiama Giovanni Maria Brinchia ed è di Arzachena l’ultimo bimbo nato in Gallura nel 2022 (foto in copertina). Ha pesato 3,480 kg. La mamma Vanessa Paola Imperio, casalinga di 36 anni, lo ha dato alla luce alle ore 21.23 con parto cesareo, nell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia, diretta da Giangavino Peppi, dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. L’intervento è stato eseguito dal Dottor Giovanni Devinu e dalla Dottoressa Lavinia Antimi. Il papà del bimbo, Maurizio Brinchia, di 37 anni, è idraulico. Per la coppia si tratta del primo figlio.

I nati del 2022 raggiungono così un totale di 779. Si attende ancora il primo nato del 2023.

La Direzione Aziendale della Asl Gallura coglie l’occasione per porgere i migliori auguri al nuovo nato e alla sua famiglia.