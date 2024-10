I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, sono intervenuti stamane nel capoluogo per l’incendio di un’abitazione in via Goldoni.

La squadra è arrivata sul posto con il supporto di un'autoscala per domare l’incendio che aveva avvolto un materasso.

Dopo aver messo in sicurezza gli occupanti dell'appartemento, gli operatori stanno cercando di risalire alle cause del rogo. Sul posto anche la polizia.