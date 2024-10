Dopo lo stop dovuto al riscontro di positività al coronavirus su quattro dipendenti dell'ospedale, è ripresa oggi l'attività del drive-in tamponi al Mater Hospital di Olbia.

Questa mattina sono stati effettuati in totale 125 tamponi rino-faringei per la verifica dei contagi da Covid-19. Per facilitare le operazioni sono state introdotte le prenotazioni via internet, rivelatesi utili per limitare la coda di auto che in precedenza si formava per l'accesso al servizio.

Sempre oggi sono stati prenotati tramite il sito 135 tamponi da effettuare domani e nei giorni successivi. Prenotazioni che cresceranno ulteriormente nelle prossime giornate.