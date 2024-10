"I lavori al Mater Olbia procedono come previsto, il primo dicembre si aprirà la telemedicina".

E’ quanto ha affermato ieri il manager della Qatar Foundation of Endowment in Italia, Lucio Rispo, a conclusione della due giorni in Sardegna che l’ho ha visto, insieme all'ambasciatore del Qatar in Italia, Abdulaziz Bin Ahmed Al Malki Al Juhani, fare tappa a Olbia per visitare il cantiere dell'ospedale Mater Olbia e incontrare i sindaci Gianni Giovannelli, di Olbia, e Alberto Ragnedda, di Arzachena.

"L'ambasciatore è molto contento – ha aggiunto Rispo -, ci saranno altri investimenti del Qatar in Sardegna che dovranno esser valutati. Entro la fine del 2016 l'ospedale sarà pienamente operativo”.