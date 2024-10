Da oggi, lunedì 24 agosto, in ottemperanza all’Ordinanza n. 90 del 22/08/2020 del Sindaco di Olbia, sarà possibile eseguire al Mater Olbia il tampone naso-faringeo per la diagnosi di infezione da virus SARS-CoV-2, basato sull’identificazione di RNA virale. L’Ordinanza dispone che il laboratorio del Mater effettui i tamponi naso-faringei, con spesa a totale carico dei cittadini, nei seguenti casi: cittadini assistiti, privi di sintomi, previa richiesta dei medici prescrittori; cittadini stranieri che devono ottemperare a eventuali richieste di certificazione di negatività per il rientro nel proprio Stato di origine.

Il Mater Olbia darà comunicazione dei risultati positivi al medico prescrittore e ai servizi sanitari competenti al fine di attivare le procedure di sanità pubblica volte al contenimento dell’infezione virale; dell’esito dei test eseguiti, siano essi positivi e negativi, alla ASSL di Olbia per la rendicontazione nei flussi informativi regionali.

Il servizio sarà erogato con percorso “drive-in tamponi", cui si accede esclusivamente con l’autovettura (non sono ammessi camper, caravan o altri mezzi similari), presentandosi senza scendere dall’auto. Apposita segnaletica indicherà il percorso di accesso dedicato, dall’area parcheggio del Mater Olbia all’area accettazione/prelievo.

L’accesso, che inizialmente avverrà senza necessità di prenotazione, sarà possibile nei seguenti orari: per la sola giornata di lunedì 24 agosto, dalle 12:00 alle 18:00; a partire da martedì 25 agosto, dal lunedì al sabato dalle 07:30 alle 13:30.

Per accedere al percorso “drive-in”, il giorno del prelievo sarà necessario: presentare la prescrizione medica (cittadini assistiti), la tessera sanitaria (cittadini italiani), il documento di identità; compilare il modulo di consenso al trattamento dei dati disponibile presso il drive-in, di cui si riportano i principali dati obbligatori: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza o di domicilio se diverso dalla residenza, indirizzo e-mail, recapito cellulare telefonico; effettuare il pagamento con bancomat o con carta di credito (non è consentito l’utilizzo del contante per ragioni di sicurezza sanitaria). L’esito dell’esame sarà inviato, entro 24/48 ore dal prelievo, esclusivamente via mail all’indirizzo comunicato dall’interessato nel modulo di consenso dei dati.

La tariffa del tampone naso-faringeo, comprensiva del prelievo nasofaringeo, è di 65,00€ con pagamento consentito con carta di credito o bancomat.

Si ricorda inoltre che il Laboratorio analisi del Mater Olbia Hospital è autorizzato anche all’erogazione di test sierologici per la ricerca di anticorpi contro SARS-CoV-2. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.materolbia.com.