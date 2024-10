E’ stato presentato oggi dal presidente della Regione Sardegna, Ugo Cappellacci, dall'assessore del Lavoro, Mariano Contu, e dal direttore dell'Agenzia regionale del Lavoro, Stefano Tunis il programma Master&Back. Con un finanziamento di 11,7 milioni di euro saranno circa 250 i giovani che potranno usufruire dei percorsi di rientro per potersi inserire nel mondo del lavoro pubblico o privato dopo avere svolto un percorso di alta formazione o tirocinio in centri di eccellenza universitari fuori dalla Sardegna. 3,3 mln, invece, andranno al progetto Back-impresa che consentirà a 30 laureati di aprire un'attività. E' stata anche completata la pubblicazione della graduatoria del secondo bando 2012 con un incremento di 1,750 mln. Permetterà l'accesso ai Master ad ulteriori 50 giovani, mentre altri 1,75 mln saranno disponibili per 50 borse di studio per la frequenza di master post-lauream nelle università del mondo.

Secondo il Presidente Cappellacci il Master&Back era un progetto buono, ma presentava alcune criticità, per questo "l'abbiamo migliorato" ha affermato lo stesso Presidente.