Un concerto per omaggiare il Maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso, ha concluso l’edizione 2020 dell’International Master Class organizzata dall’amministrazione Comunale in collaborazione con la Regione e altri Enti e sponsor istituzionali e privati. Il concerto, andato in scena nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, organizzato dal direttore artistico delle International Master Class Simone Pittau (Primo violino dell’orchestra che porta il nome del compianto Maestro, nonché fondatore e direttore dell’orchestra da camera della Sardegna), ha proposto alcune delle composizioni più famose e amate di Ennio Morricone. Anche quest’anno le International Master Class hanno portato nell’importante centro del Montiferru allievi più promettenti provenienti dalle accademie musicali internazionali più prestigiose, che hanno avuto la possibilità di perfezionarsi con musicisti di valore assoluto, divenuti per qualche giorno i loro docenti.

I corsi proposti, violino, viola, violoncello e piano, sono stati tenuti dai maestri Roman Simovic, Gordan Nikolitch, Milena Simovic, Celin Flamen, Vitaly Pisarenko e Linn Rothetein. Sei, invece, i concerti tenutisi nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli, tutti a ingresso libero. Le musiche eseguite durante i concerti erano quelle di Ennio Morricone, di Claude Debussì, di Cesar Frank, hanno suscitato l’entusiasmo del pubblico, che ha sottolineato il proprio gradimento con ripetuti applausi. Di particolare intensità e commozione è stato il momento vissuto dalla giovanissima Romina (13 anni) quando ha suonato il suo violino insieme ai suoi docenti. Al fianco di Romina il maestro Gordan Nikolitch, che, con sguardo bonario, l’ha tranquillizzata e incoraggiata. E lei, come una veterana, ha dato saggio di grande bravura confermando il talento di cui è dotata. L’estate culturale lussurgese si concluderà venerdì 28 agosto con la presentazione del libro “La morte si nasconde negli orologi”, di Emiliano Deiana.