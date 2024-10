In Sardegna

E' stato pubblicato questa mattina sul portale istituzionale della Regione (www.regione.sardegna.it) un primo elenco di beneficiari dei Percorsi di rientro del Master and Back 2012-2013. In soli 15 giorni dall'avvio della procedura, gli uffici dell'Agenzia regionale per il lavoro hanno chiuso positivamente l'istruttoria per 109 richieste.