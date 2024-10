“A casa, dopo quasi due settimane in ospedale e due interventi chirurgici. Per fortuna mi sono fatto male solo io e nessun altro è stato coinvolto nell’incidente”. Così il consigliere regionale ed ex sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, in un post su Facebook dopo il brutto incidente avvenuto a inizio mese in una strada provinciale dell’Oristanese.

Zedda aveva riportato un importante trauma facciale, la frattura di entrambi i polsi, la lussazione della clavicola e varie ferite. Ora, uscito dall’ospedale, ha voluto rivolgere un pensiero a chi l’ha soccorso e aiutato. “I miei ringraziamenti a chi ha prestato i primi soccorsi in ambulanza dopo l'incidente stradale, al personale dell'ospedale San Martino di Oristano, in particolar modo a coloro che prestavano servizio nel Pronto Soccorso, e a quello del Santissima Trinità di Cagliari, reparti maxillo-facciale e ortopedia: nonostante due anni difficili all'interno dei presidi ospedalieri, ho avuto conferma della disponibilità e della professionalità di operatori sanitari, infermieri e personale medico in tutti gli ospedali e nei reparti nei quali sono stato ricoverato” ha scritto nel post su Fb con tanto di emoticon “acciaccata” (nella foto di copertina).

“Un grazie di cuore a tutte le persone che mi hanno scritto su tutte le piattaforme online, alleamiche e agli amici. Grazie davvero a tutte e a tutti. A presto” ha aggiunto l’ex sindaco di Cagliari.