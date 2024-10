Non poteva che esserci chiusura migliore per la sedicesima edizione di “JazzOp”, rassegna di produzioni originali che ha presentato il progetto “Sing and Swing”.

Un doppio appuntamento diviso tra Cagliari e Sassari, con pubblico numeroso e affettuoso che ha accolto l'esibizione di Massimo Lopez e all'Orchestra Jazz della Sardegna (OJS). insieme per la prima volta al Teatro Comunale (Sassari) e in replica al Teatro Massimo (Cagliari, quest’ultima in collaborazione con “La via del collegio”.

La rassegna è stata organizzata dall’Associazione Blue Note Orchestra (ABNO) con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Sassari, dell’Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Fondazione di Sardegna.

Perfettamente a suo agio con l'organico della big band sarda, Lopez ha sfoderato tutto il suo talento di cantante e showman nel concerto “Sing and Swing" che ha evocato le atmosfere del grande jazz con una carrellata di brani evergreen del repertorio di Frank Sinatra. Da “You make me feel so young” a “All the way” “Fly me to the moon” “Autumn leaves” , “Sing Sing Sing” , “New York New York”. Tutte le composizioni sono state arrangiate da Gabriele Comeglio che ha diretto anche l’organico dell’OJS ed è stato la spalla perfetta di Lopez durante i due concerti.

Lopez ha infatti rispolverato i personaggi più famosi del suo repertorio di comico ed imitatore per un'ora e mezzo di performance articolata tra grande musica e risate. Nel finale Lopez e OJS hanno proposto nel finale due bis. “My way” e “Strangers in the night”.

Dietro le quinte dei due spettacoli, l’artista si è trattenuto a lungo con il suo pubblico per autografi e selfie.