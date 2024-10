Anche Massimo Cellino ha contratto il Coronavirus. Lo riporta SportMediaset che scrive come il presidente del Brescia lo abbia svelato in un'intervista a Repubblica, chiarendo che è stato un test sierologico, e non il tampone, a rivelargli l'infezione da Covid-19: "Dopo due settimane di quarantena a Cagliari sono stato in ospedale a fare dei controlli - ha detto - È uscito fuori che mia figlia ha avuto il virus, mio figlio non ce l’ha avuto, mentre io ce l’ho in atto. Sintomi? Stanchezza eccessiva e forti dolori alle ossa”.



Cellino - si legge sempre su SportMediaset - ha poi voluto ribadire la sua idea che la Serie A non possa più riprendere, già ampiamente espressa nelle scorse settimane. Lo stop al calcio per il numero uno delle Rondinelle sembra essere l'unica soluzione percorribile. La notizia di Massimo Cellino è stata ripresa su tutti i media ed è diventata virale.