Foto copertina di Antonio Canu

Sarà una Sartiglia all’insegna della sicurezza quella del 2017.

Il piano elaborato dalla Questura e quello della Polizia locale, con la collaborazione della Fondazione Sa Sartiglia, prevedono controlli rigorosi nei punti di accesso alle aree teatro della manifestazione, in aggiunta a quanto già attuato nel 2016 la chiusura al traffico delle strade di collegamento con il centro storico, ma anche misure per favorire la migliore fruizione della festa.

Le misure adottate, in linea con quanto avviene ormai per qualsiasi manifestazione pubblica che richiami un grande pubblico (partite di calcio, concerti, spettacoli), sono tese a garantire il massimo della sicurezza in un momento in cui la situazione internazionale impone il ricorso a ogni precauzione possibile.

Per il Sindaco Guido Tendas ed il Questore Francesco Di Ruberto è essenziale che la manifestazione si svolga nella più completa sicurezza e per questo motivo sono state adottate una serie di misure che puntano a ridurre i possibili rischi.

La novità di quest’anno è la progressiva chiusura al traffico di alcune strade.

SBARRAMENTI E VARCHI

Gli sbarramenti saranno posizionati in via Cagliari (intersezione Via M. Pira / Via S. Ignazio e intersezione con Via Tharros), Via Foscolo (intersezione con Via Cagliari), Via S. Martino (intersezione con Via Carducci), Via Tirso (intersezione Via Satta / Via Sardegna), Vico Solferino (incrocio con Via Solferino), Via Figoli (intersezione con via Bellini / Via Mariano IV) e Via Verdi (intersezione Via Puccini).

Si confermano i varchi nei punti di accesso alle aree della manifestazione: vestizioni, percorsi della corsa alla stella e della corsa della pariglie. I varchi saranno presidiati dalle forze dell’ordine che effettueranno controlli su tutte le persone. Saranno utilizzati metal detector per impedire a eventuali malintenzionati l’utilizzo di armi o altri oggetti capaci di procurare danni. Saranno controllate borse e zaini e sarà impedito l’utilizzo di lattine e bottiglie in vetro o in plastica col tappo. Sarà invece possibile portare con sé bottiglie di plastica alle quali sia stato rimosso il tappo.

Il potenziamento del sistema di controllo nei varchi potrebbe comportare un allungamento dei tempi necessari per accedere ai percorsi e alle tribune.

La Fondazione Sa Sartiglia raccomanda, quindi, di raggiungere con largo anticipo le postazioni prescelte al fine di garantirsi il diritto di assistere alla giostra e allo stesso tempo di evitare rallentamenti e intasamenti che potrebbero anche condizionare lo svolgimento della manifestazione. L’invito vale anche per i fotografi e i giornalisti e tutti gli addetti alla manifestazione. Al fine di favorire il più facile accesso alle tribune la Fondazione consegnerà agli spettatori delle mappe con l’indicazione dei percorsi preferenziali. Si ricorda anche che sarà vietato portare all’interno delle aree armi, bastoni, lattine, bottiglie in vetro e in plastica se non private del tappo e comunque ogni oggetto che possa procurare danni alle persone.

Anche la Questura, precisando che sarà cura degli agenti preposti ai controlli ridurre al minimo i disagi per gli spettatori, raccomanda a quanti intendono assistere alla Sartiglia di prestare la massima collaborazione, presentandosi sul posto con largo anticipo rispetto agli orari di inizio della manifestazione, evitando di portare con sè oggetti vietati e rimuovendo spontaneamente le maschere che impediscono un veloce riconoscimento del viso.

Il piano operativo predisposto dal Comando della Polizia locale prevede numerose misure per la viabilità, i parcheggi e il sistema dei trasporti pubblici