Tentato omicidio e rapina. Con queste accuse i Carabinieri di Terralba e della Compagnia di Oristano, dopo 16 ore di ricerche e serrate indagini, hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti di C.R., 41enne di Marrubiu.

L'uomo nel corso della notte di venerdì scorso si è recato a casa di M.S, 52enne di Terralba e con un pretesto lo ha attratto fuori dall'abitazione. A quel punto ha iniziato a colpirlo con una mazza di ferro procurandogli lesioni personali gravissime. Al termine dell'aggressore C.R. si è impossessato dell'auto della vittima ed è scappato.

Le serrate ricerche dei Carabinieri della Compagnia di Oristano hanno permesso di trovare l'auto abbandonata nelle campagne di Sardara e di arrestarlo in casa del padre, a Marrubiu. La vittima invece è stata soccorsa e trasportata nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Martino di Oristano, in gravissime condizioni ed in prognosi riservata.

Sembra che l'aggressione sia maturata in ambienti legati al consumo ed allo spaccio di stupefacenti. Stamani nel carcere di Oristano-Massama, dove C.R. è stato portato, si terrà l'interrogatorio di garanzia.