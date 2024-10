Tre persone sono state denunciate per frode e falsità materiale commessa dal privato in certificati, nell'ambito dell'operazione "Mask" in seguito a una segnalazione giunta alla polizia da una nota farmacia cagliaritana. A finire nei guai tre persone, che amministrano alcune società a Brescia e nel Salernitano. L'operazione nasce nell'ambito del contrasto alla commercializzazione di dpi per l’emergenza coronavirus.

I titolari della farmacia del capoluogo, dopo aver acquistato 1800 mascherine FFP2 mediante un agente di commercio titolare di una società con sede in provincia di Salerno, hanno avuto dubbi sull’autenticità della relativa documentazione. Dagli accertamenti della polizia postale di Cagliari sarebbe emerso che i dispositivi erano stati fabbricati in Cina e importati in Italia da una società bresciana. Il certificato e la dichiarazione attestanti la conformità alla normativa italiana sarebbero stati falsi, emessi solo apparentemente da una società della provincia di Mantova.

Il 5 maggio, con la collaborazione della polizia di Salerno e Brescia, due perquisizioni hanno permesso di recuperare ulteriori mascherine a Brescia e Sassari, con la relativa documentazione cartacea e contabile che ha permesso la ricostruzione dell’iter commerciale. Individuate anche le due aziende cinesi che avrebbero la falsa certificazione.