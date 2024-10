Questa sera alle ore 18:00 presso il Museo delle Maschere Mediterranee a Mamoiada verrà inaugurata la nuova multivisione "Mascherarsi è un destino", regia di Francesco Casu e testi di Bachisio Bandinu.

Nel corso dell'incontro interverranno Luciano Barone, sindaco di Mamoiada, Mario Paffi, Rita Mele e Gianluigi Paffi della società cooperativa Viseras, Francesco Casu, regista, e Bachisio Bandinu, antropologo.

"Mascherarsi è un destino. Il rito è un sogno del tempo.

S’homine patit su destinu: patire il destino vuol dire essere preso dalla passione di mascherarsi.

Il mamuthone di Mamoiada non è individuo né tipo, non appartiene al camuffamento carnevalesco, né alla commedia dell’arte. Dietro la maschera non c’è un volto da scoprire, non nasconde la fisionomia o il carattere di una persona."

(Bachisio Bandinu)