Dov'è Stefano Masala? Cosa gli è successo? Sono ore di angoscia per il paese di Nule che vede stringersi attorno a sé la morsa della paura e del sospetto. I particolari emersi dagli interrogatori dei carabinieri per l'omicidio del giovane di Orune sembrano collegare in maniera chiara e inequivocabile la morte di Monni e la scomparsa di Masala. Un labirinto di ipotesi e supposizioni si apre agli occhi degli inquirenti mentre la Sardegna attende col fiato sospeso di sapere la verità su questa brutta storia.

I FATTI.

Stefano Masala, 28 anni, è uscito dalla sua casa di Nule la sera di giovedì 7 maggio a bordo di una Opel Corsa grigia facendo perdere le sue tracce. Poche ore dopo, la mattina di venerdì 8 attorno alle 7.30, Gianluca Monni, 19enne di Orune, è stato brutalmente assassinato con tre fucilate in Corso Repubblica mentre aspettava il pullman per andare a scuola a Nuoro. Nella notte tra venerdì e sabato, la Opel Corsa di Masala è stata data alle fiamme nelle campagne a poca distanza da Pattada.

Cosa lega le vicende di questi due ragazzi? Gli inquirenti, interrogando gli amici di Monni, sono venuti a conoscenza di un episodio verificatosi qualche tempo fa che aveva visto la vittima coinvolta in una lite furibonda per difendere la fidanzata dalle attenzioni di alcuni ragazzi. A dare fastidio alla giovane di Orune, sarebbero stati proprio alcuni ragazzi di Nule.

Orune e Nule, dunque, due comunità vicine eppure così diverse. 15 km in linea d'aria, neanche mezz'ora di strada tra due centri cruciali di territori difficili, il Goceano e la Barbagia, espressione verace di una Sardegna impenetrabile e per questo, spesso, incomprensibile. L'attenzione degli inquirenti, oggi, si muove in questo senso: capire se Monni e Masala si conoscessero e quali fossero i loro rapporti.

I familiari di Stefano chiedono aiuto a tutti. "Nostro figlio non farebbe del male a nessuno. Potrebbe essere stato raggirato".

Dietro la scomparsa del giovane di Nule, così, spunta l'ombra di un secondo omicidio che peserebbe come un macigno sulla coscienza comune abbattendosi con forza sulla società civile di una terra che pensava di aver alzato la testa e invece, all'improvviso, si ritrova a fare i conti con un terribile passato schiavo del codice d'onore e della cultura dell'odio.