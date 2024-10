L’avviso, firmato dal direttore Generale della Protezione Civile della Sardegna, Antonio Pasquale Belloi, parla chiaro: “Condizioni meteo avverse, a partire dalle ore 9 di lunedì 2 marzo 2020 sino alle 23:59 del giorno seguente, dalla mattina di domani si prevedono venti forti da sud-ovest a partire dalle coste nord-occidentali. successiva estensione al resto del territorio regionale con rotazione graduale, nel corso della giornata, a nord-ovest. intensificazione fino a burrasca sulle coste della Gallura dalla serata di domani e anche al resto delle coste settentrionali nella giornata di martedi' 03/03/2020. saranno inoltre possibili delle mareggiate sulle coste settentrionali e occidentali dell’isola a partire dalla serata di domani.

I consigli e le raccomandazioni ovviamente sono sempre gli stessi, ossia prestare la massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo in quanto, specie in presenza di forti raffiche laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo; prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan.

Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni.

Previsioni per la serata di oggi

Cielo irregolarmente nuvoloso con associate deboli precipitazioni pomeridiane, anche a carattere di rovescio, sul settore settentrionale e centro-occidentale.

Venti: inizialmente moderati dai quadranti occidentali tendenti all'attenuazione nel corso della serata. Forti sulle coste nord-orientali nella serata.

Mari: molto mossi, mossi sul settore tirrenico.

Previsioni per lunedì 2 marzo 2020

Cielo irregolarmente nuvoloso con aumento della nuvolosità associata a precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati moderati sul settore occidentale.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime in lieve diminuzione.

Venti: inizialmente deboli o moderati da Sud-Ovest in sensibile rinforzo già dalla mattinata, fino a forti lungo le coste. In serata tendenza a disporsi da Ovest Nord-Ovest. Rinforzi sino a burrasca sulle coste nord-orientali nella notte. Mari: mossi o molto mossi con moto ondoso in progressivo aumento fino ad agitati sul settore occidentale.

Previsioni per martedì 3 marzo 2020

Cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli. Possibili nevicate al di sopra dei 1400 metri.

Temperature: in lieve o localmente moderata diminuzione in entrambi i valori.

Venti: moderati o forti da Nord-Ovest, con rinforzi sino a burrasca sulle coste settentrionali.

Mari: molto agitati, generalmente molto mossi sul Golfo di Cagliari e sul settore tirrenico.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo generalmente nuvoloso ancora associato a precipitazioni. Le temperature minime tenderanno ad un aumento mercoledì e ad una possibile diminuzione il giorno dopo, mentre le massime saranno in progressivo aumento. I venti soffieranno generalmente moderati da Nord-Ovest mercoledì con possibili rinforzi sino a forti; attenuazione della ventilazione nel giorno successivo. I mari saranno molto mossi o agitati mercoledì con moto ondoso in attenuazione giovedì.

fonte http://www.sar.sardegna.it/servizi/meteo/bollsardegna_it.asp