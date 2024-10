I giovani e i futuri sbocchi lavorativi nell’Isola. SardegnaLive come di consueto, vi racconta l’ennesima storia di chi ha preferito stare nella propria terra natia e credere nel Customer Care (ovvero la cura del cliente) come primo pilastro per chi offre e chi gestisce attività individuali, collettive, formazione, continui aggiornamenti per mettere in campo professionalità e forze lavoro nuove.

L’universo giovani, spesso proprio loro “costretti” a far le valigie e andare a cercare occupazione fuori Sardegna. Ma c’è chi non molla, anzi, si costruisce da se passo dopo passo, dopo anni di gavetta. Marzia Pusceddu, 30enne cagliaritana, presto sarà una mamma: con il suo compagno ha costruito anche il suo sogno nel cassetto: avere un salone di parrucchiera tutto suo. E con altre ragazze sarde che ci lavorano. (A.C.)

Marzia Pusceddu ha 30anni, la incontriamo in occasione del suo primo anno di attività imprenditoriale coronato dopo tanti anni di fatica, ‘gavetta’ e tanto impegno. Davanti alle domande del cronista appare emozionata, ma tra una cliente che deve fare piega e colore, trova il tempo per parlare di lei: “Mi sono diplomata al liceo scientifico e ho poi frequentato un anno di università in Chimica e tecnologie farmaceutiche a Cagliari …ma a un certo punto la mia vita ha preso una piega totalmente diversa da quella che avevo progettato”.

Gli albori

“Iniziai a sentirmi insoddisfatta all’università – dice Marzia - pensai di prendere una pausa… e fu così che la settimana di Pasqua nel lontano 2009, una delle tante festività in cui i saloni di parrucchieri lavorano no stop, mi proposero di dare un aiuto in un salone, accettai incuriosita da quel mondo nuovo che non avevo mai pensato potesse farmi innamorare. Mi piace pensare che come nelle più belle storie d’amore nessuno dei due si cerca ma ci incontra per caso … e cosi nacque il mio più grande amore. Iniziò il mio nuovo percorso di vita e fin dal primo corso capisco che quello sarebbe stato il mio futuro. Tutto ebbe inizio come dico sempre al training Center Wella, fù proprio li che incontrai i due uomini che mi avrebbero in futuro cambiato totalmente le vita. Il mio primo guru Cristian Cuccu che in quel periodo era il Ctp ….iniziai a frequentare i suoi corsi di colorazione e grazie a lui mi innamorai sempre più di questo lavoro, incontrai poi un altro grande uomo Claudio Mengoni creatore del gruppo stilistico Centro degrade Joelle”.

Le ambizioni di vita

“Videro qualcosa in me … qualcosa che io ancora non ero in grado di percepire .. Decisi però di investire anima e corpo nella mia formazione personale … e iniziai a sognare. Avevo due sogni nel cassetto calcare prima o poi la pedana per insegnare e diventare un imprenditrice. Ho avuto e ho tutt’ora l’onore di lavorare e insegnare per una grande azienda Wella Professional come freelancer colore in Sardegna e come formatrice di degradè in tutta Italia per il mio gruppo stilistico di appartenenza Centro Degrade Joelle. Ho raccolto grandi soddisfazioni in ogni corso nel quale ho insegnato , amo dare tanto ai miei allievi ma ogni volta arricchisco il mio bagaglio personale da ogni persona che incrocio nel mio cammino dalla più esperta a quella con meno esperienza”.

Il primo compleanno

“Pochi giorni fa ho festeggiato il primo anniversario di apertura del mio negozio L25 sito in via Dante118 a Cagliari, eh si proprio cosi, ho avverato anche il secondo sogno nel cassetto. Ricordo ancora con quanta paura ho intrapreso questo percorso, avevo 29 anni e per tutti noi giovani aprire un attività non è per nulla facile la maggior parte dei miei coetanei partono all’estero per trovare lavoro ! tante volte ho pensato di non farcela ma ho accanto un compagno speciale Marco che ogni giorno mi ha dato la forza di non mollare. Ho aperto la prima volta la porta del mio salone con mille ansie ma con una grande voglia di esplodere … e ora sono qui felice e soddisfatta del mio prima anno di apertura. In 365 giorni mi si è stravolta la vita, ho formato uno staff di cui vado orgogliosa, tre meravigliose ragazze Luma, Sara e Silvia volenterose e bravissime che hanno iniziato questo percorso con me e oggi dopo appena un anno di apertura mi regalano ogni giorno grande soddisfazione. Ho cercato con tutta me stessa di creare in salone un ambiente sereno e familiare, inoltre tra meno di un mese diventerò mamma di una splendida bambina … la nostra mascotte. Che dire questi 30 anni e il mio negozio mi hanno regalato tanta felicità e fortuna, ho imparato che “se vuoi..Puoi”… bisogna crederci nei sogni , bisogna inseguirli per farli avverare, ci vuole pazienza, amore e tenacia. Ora a guidare questa nave non sono più sola, siamo 4 donne determinate a raggiungere nuovi orizzonti, nuovi obbiettivi, perchè una vita senza sogni è troppo scontata”