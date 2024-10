Piazza Carlo Alberto e Via Lamarmora depennate dall’elenco delle vie e piazze che dal 2018 garantisce l’impegno del Comune per l’allestimento delle luminarie natalizie, in questo momento emergenziale particolarmente importanti perché unico segnale di atmosfera natalizia consentito dalle regole anti Covid-19 fra le tante attività di animazione previste solitamente da anni per il mese di dicembre.

“La valorizzazione commerciale e culturale dei luoghi storici della nostra città non può non comprendere, soprattutto nelle festività natalizie, l'arteria principale del suo cuore nobile ricco di fascino, collegato negli ultimi anni tramite un percorso luminoso, interrotto solo dalla Porta dei leoni e da Palazzo Boyl, alle vie pedonali Manno e Garibaldi e, tramite i quartieri di Villanova, Marina e Stampace, a tutta Cagliari”.

“Per questo motivo e per sottolineare l’attenzione che merita – scrive la consigliera comunale Marzia Cilloccu - con i colleghi e colleghe di minoranza abbiamo presentato un’interrogazione, di cui sono prima firmataria, dove chiediamo di conoscere i motivi dell’esclusione di Via Lamarmora e Piazza Carlo Alberto dal bando 2020 pubblicato secondo le linee politiche della delibera di giunta del 7 settembre, e se nei prossimi anni l’interesse verso i residenti di Castello e le sue botteghe storiche, i laboratori e gallerie d’arte, il museo della ceramica, la farmacia e tutte le attività del quartiere, per non parlare di importantissimi siti quali la Cattedrale, il Museo di Città, il Palazzo Regio possano ritornare a essere considerati un priorità come negli anni passati. E speriamo, aggiungo io, non solo nel periodo natalizio”.