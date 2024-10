Un nuovo tassello è pronto a rinforzare la Giunta di Stefano Delunas. Il Sindaco di Quartu ha infatti scelto di affidare la delega ai Servizi Sociali, sino a ieri in capo allo stesso Primo Cittadino, a una donna, Martina Alessia Cambarau, già presente tra i banchi del Consiglio Comunale.

Quartu ha quindi un nuovo Assessore: il settimo componente della squadra è stato nominato con decreto sindacale e poi presentato al Consiglio Comunale e alla cittadinanza durante la seduta in programma in serata. A Martina Cambarau sono state affidate le deleghe a Salute, Servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, Qualità della vita e Politiche del Lavoro.

Classe ’73, Martina Cambarau è nata in Piemonte ma è quartese doc in quanto tornata in città già all’età di due anni. Nella sua carriera lavorativa ha maturato capacità di ascolto attivo e mediazione nelle situazioni di disagio sociale, sviluppando altresì abilità analitiche e gestionali per gli aspetti amministrativi. Da anni dipendente dell’ASL8, aparte una breve parentesi nel Distretto di Cagliari ha sempre svolto la professione nel Distretto Quartu Parteolla, operando anche nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

“La nostra città è conosciuta e apprezzata per la sua grande vitalità sociale e culturale - il primo commento del nuovo Assessore -. Questo è possibile soprattutto grazie all’instancabile operato di chi, sensibile alle questioni sociali, si prodiga dentro e fuori le istituzioni per migliorare le condizioni di vita dei propri concittadini. In quest'ottica ho sempre cercato di non dimenticare l'aspetto umano dietro ogni relazione avuta con l'utenza in qualità di operatrice sanitaria presso l'ATS”.

“Spesso mi sono sentita impotente di fronte a certe situazioni di disagio sociale a cui ho dovuto assistere e che il mio ruolo lavorativo non mi consentiva di risolvere - prosegue Martina Cambarau -. Ho così maturato il desiderio di poter fare di più, di dare aiuto a chi ha bisogno e spesso non ha nessun altro, oltre le istituzioni, a cui potersi rivolgere”.

“L'arricchimento personale e umano che deriverà dall'aiutare chi è in difficolta sarà la mia più alta ricompensa e motivazione in questo ruolo istituzionale. Mi adopererò in questa Amministrazione per far sì che le migliori energie della nostra città, dentro e fuori le istituzioni, possano essere messe a frutto allo scopo di generare importanti ricadute a livello sociale e collettivo, stimolando così anche una sempre maggiore sinergia tra il Comune e i cittadini” conclude il nuovo componente della Giunta Delunas.

Il Primo Cittadino Stefano Delunas spiega così la sua scelta: “Ho ritenuto importante trovare una persona alla quale affidare la delega ai Servizi Sociali, che negli ultimi mesi avevo tenuto in capo a me. L’ubicazione dell’Assessorato, che si trova in un altro stabile rispetto alla sede centrale di via Porcu, e la necessità di dedicare l’intera giornata alle tante questioni da seguire, sono state decisive per la mia scelta. Martina Cambarau è giovane e molto determinata, e conosce a fondo le problematiche cittadine. È il nome giusto per gestire i Servizi Sociali quartesi”.

La Giunta Delunas è quindi ora formata da 7 Assessori. Questa la ripartizione delle competenze degli altri 6 componenti: Paolo Passino, Vicesindaco e Assessore a Urbanistica, Edilizia privata, Periferie urbane, Politiche energetiche e fonti rinnovabili; Elisabetta Cossu, Assessore a Pubblica istruzione e Politiche giovanili; Piero Piccoi, Assessore a Lavori pubblici, Traffico, Mobilità sostenibile, Viabilità ed Edilizia scolastica; Riccardo Saldì, Assessore a Risorse Umane e Affari Generali; Maria Lucia Baire, Assessore a Cultura, Tradizioni popolari, Lingua sarda, Beni culturali, Sport e Attività produttive; Tiziana Terrana, Assessore a Tutela dell’Ambiente, Igiene urbana, Servizi tecnologici e Manutenzioni.