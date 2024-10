Sarà Martin Garrix l'ospite d'eccezione dell'edizione 2020 del Red Valley Festival di Arbatax. Dopo il grande successo degli anni passati quello ogliastrino si conferma essere uno degli eventi di punta dell'estate in Sardegna.

Il dj olandese si esibirà per la prima volta nell'Isola. Non è stata annunciata la data esatta ma la manifestazione è in programma fra il 13 e il 15 agosto. Il video del suo più grande successo, Animals, ha totalizzato su YouTube 1,3 miliardi di visualizzazioni.

Confermata anche la presenza di Dimitri Vegas & Like Mike,