«Con una mega riunione di tutti i paesani e non, nella spianata di "Serra e mesu",ai confini del territorio comunale, con pranzo preparato dall'omonimo comitato composto da 40 e più persone che organizzano l'intera giornata, con la Santa Messa, balli e canti popolari e giochi vari per la gioia dei più piccoli e l'occasione di stare tutti insieme».

È questo il testo riportato nel sito www.giomas2000.it, curato dal signor Giovanni Masia, appassionato di fotografia e di tradizioni locali, che descrive, nei dettagli, la festa del primo maggio a Padria, che si tiene tra il verde del sito di “Serra e mesu” il primo maggio e che, ogni anni anno, coinvolge i cittadini padriesi, sin dalle prime ore del mattino, in una mega festa all’insegna della cordialità e del divertimento.

A breve distanza si trova la Chiesa di San Giorgio de Thori, dedicata a un locale del posto venerato come Santo che, sempre secondo quanto riportato nel sito, «fu costruita con blocchi di calcare e tufo. Il tetto della sagrestia, collegato alla chiesa oramai sconsacrata, e' crollato. La chiesa, di proprieta' privata, si trova purtroppo in pessimo stato di conservazione perche' lasciata in totale abbandono».