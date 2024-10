Abbanoa ha in programma il collegamento della nuova condotta che alimenta il centro storico. Pertanto, martedì 15 marzo, dovrà intervenire dalle ore 6 alle 18, nell’intersezione stradale di via La Marmora angolo via Mazzini.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica all’abitato di Alghero già dalle 2 del mattino e fino a fine intervento, prevista appunto per le 18.

"L’intera rete distributrice - comunica il Comune - entrerà in pressione non prima delle 20. Resteranno escluse dall’interruzione le borgate di Fertilia e Maristella".