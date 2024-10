Si terranno martedì 3 settembre alle 15,30, nella chiesa di San Michele a Ollolai, le esequie di Franco Columbu.

Il celebre culturista è morto venerdì a San Teodoro in seguito a un malore in mare. La moglie Debbie Drake e la figlia Maria hanno raggiunto l'Isola e hanno stabilito la data del funerale dopo aver salutato la salma del proprio caro. La camera ardente è stata allestita nel Comune di Ollolai, dove da ieri una folla commossa si reca in visita per l'ultimo saluto a un uomo che ha portato alto in tutto il mondo il nome della Sardegna e del suo paese natale, a cui per tutta la vita è rimasto profondamente legato.

Tanti i personaggi del mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo che hanno espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Franco Columbu.