Proprio in concomitanza con la festa di Halloween, si terrà a Torralba la presentazione del libro “In viaggio con l’esorcista - Le armi contro il maligno”, scritto da Don Gianni Sini e Pasquale Demurtas. Un’opera, edita dalla casa editrice Sugarco, che ha già riscosso un enorme consenso tra il pubblico dei lettori,

Si tratta della terza presentazione nel territorio del Meilogu, dopo quelle di Cheremule, Pozzomaggiore e Cossoine. Martedì 31 ottobre, a partire dalle 18.30, presso i locali del Centro di Aggregazione sociale intitolato a Daniele Fiori, saranno proprio l’esorcista Don Sini e Demurtas a illustrare la loro fatica letteraria che sta riscuotendo grande curiosità e interesse tra gli appassionati di questo genere letterario.

«Un viaggio – si legge in una delle recensioni – che ci accompagna dentro il male dell’uomo, l’odio del mondo e il riverbero della misericordia di Dio. Che diviene occasione per riflettere sul fenomeno delle possessioni e sul perché Dio le permetta. Sull’azione subdola di Satana che istiga a comportamenti disumani, crea insicurezza, falsi piaceri, terrore nelle vite dei popoli e delle nazioni. Comprese quelle dei sacerdoti, i primi a essere colpiti dall’azione del Maligno, come ha affermato il diavolo stesso durante un esorcismo: «Io godo a far cadere i sacerdoti in peccato, perché quando sono in peccato io posso fare quel che voglio». Una presenza di Satana nel mondo che trova un sicuro ancoraggio nella Sacra Scrittura e nella tradizione della Chiesa».

La serata sarà presentata dal sindaco del paese Vincenzo Dore e dalla presidente della cooperativa sociale “Artemisia” Giovanna Rassu.