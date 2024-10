Sarà sicuramente un gran finale della trentatreesima edizione dell’Ittiri Folk Festa quello che si terrà a Thiesi martedì 24 luglio. Dalle 21.30, presso l’anfiteatro in Piazza Seunis, andrà in scena il primo festival internazionale del folklore “Mesu Mundu in Thiesi”, organizzato dal Cunsonu “Santu Juanne” di Thiesi.

Presentati da Lucia Cossu si esibiranno, oltre ai padroni di casa, il gruppo folk locale, tutto al femminile, “Sas Maestralinas”, e i gruppi "Compania Amèrica Danza" di Bogotà (Colombia), Tanok Folk Ensemble di Izhevsk (Udmurtia, regione della Russia), “Steirischer Schwung” di Stiwoll (Austria) e “I Badalischi” di Vallesanta, specializzati nella musica tradizionale dell’Appennino Toscano.