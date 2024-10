"Giù le mani dalla mia Sardegna: non esiste una cosa così al mondo. Noi l'abbiamo sempre rispettata: io ad esempio qui non ho mai costruito una piscina".

Parola di Marta Marzotto, a Cagliari per il convegno nazionale del Fai. "Sono 'sarda' - racconta - da quando ero piccolina: si viveva bene, in case piccole, a contatto con l'ambiente. Ora le cose stanno cambiando: gli arabi così così, ma i russi stanno massacrando la costa. Dicono: c'erano dei vecchi permessi. Ma non è possibile costruire dei mausolei". La ricetta? "No a certe imposizioni anche politiche - ha chiarito - Lasciamoli venire con le loro barche, ma attenti a non compromettere questa bellezza".