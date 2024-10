“Comunico che è risultato positivo al Covid19 un nostro compaesano. Trattasi di persona che non ha avuto contatti nel nostro paese e che attualmente si trova in quarantena presso la sua abitazione. Sono tuttavia in corso gli accertamenti del caso”.

Ad annunciarlo è stato il Sindaco di Marrubiu, Andrea Santucciu, che aggiunge: “Mi preme precisare che la situazione è sotto controllo, vi raccomando quindi il rispetto delle prescrizioni, restate a casa, spostandovi solamente per le strette necessità. Se uscite per motivate ragioni, rispettate la distanza di sicurezza. Lavate bene le mani. E non portate queste a contatto con il viso e la bocca”.

“Esprimo vicinanza al nostro concittadino – conclude il primo cittadino –, che ho sentito telefonicamente. E per fortuna sta bene. É in atto un forte coordinamento tra istituzioni sanitarie, Comune, Protezione Civile, e forze dell'ordine”.