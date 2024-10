“Ovviamente dobbiamo essere ancora più attenti a rispettare tutte le misure di sicurezza e, soprattutto a rimanere a casa, limitando al massimo le uscite solo per i bisogni primari. Dobbiamo preoccuparci tutti di proteggere noi stessi, i nostri anziani, (soprattutto quelli che hanno altre patologie), e i nostri bambini, che sono, rispettivamente, la memoria storica e il futuro del nostro paese”.

È questo l’appello che il Sindaco di Bonnanaro ha voluto lanciare alla cittadinanza dopo che nel Meilogu, più precisamente a Pozzomaggiore, sono stati segnalati due casi asintomatici di Coronavirus.

“Li possiamo proteggere – ha aggiunto – solo tenendoli al riparo dal contagio evitando di essere noi a portare in casa il maledetto virus. I bambini soffrono ancora più di noi per l'obbligo di rimanere a casa, occorre tutto il vostro impegno e tutto il vostro amore per tenerli tranquilli e sereni. Aiutateli a seguire le indicazioni dei loro insegnanti in modo che il loro apprendimento non subisca rallentamenti per colpa delle misure di prevenzione. Incoraggiateli”.

“Da parte nostra, come amministrazione, – ha sottolineato Marras – siamo impegnati a coordinare le varie informazioni e ad adottare le misure di nostra competenza. Controlliamo, insieme con la protezione civile regionale tutte le persone in quarantena, e insieme con l'Unione dei Comuni abbiamo provveduto a ordinare da Bonorva una certa quantità di mascherine sanitarie; la fornitura dovrebbe cominciare da lunedì”.