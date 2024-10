"Ho sempre sostenuto che il problema non fosse la zona bianca ma anzi, già un anno fa, ho avuto il coraggio di affermare che il modo migliore per contrastare il contagio fosse stare all’aperto, come recentemente ha confermato uno studio irlandese che ha definito estremamente improbabile (1 su 1000) la trasmissione del virus all’aperto". Parola di Sergio Marracini, direttore del POU di Cagliari.

"Lo stesso Burioni - prosegue Marracini -, sino ad ora rigido sulle aperture, ha dovuto ieri ammettere che all’aperto il virus ha basse probabilità di contagio e auspica l’apertura di bar e ristoranti, soprattutto nei territori in cui si può stare all’aperto. Al contrario la zona arancione favorisce gli incontri clandestini in luoghi chiusi e senza protezioni. Come è evidente che sia successo".