Un marocchino di 30 anni è stato accoltellato intorno nella tarda serata di sabato durante una lite scoppiata nel Bar S'Infurcau, sulla Statale 129 Nuoro-Macomer.

Trasportato dal 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro, il giovane è stato operato nelle notta per le profonde ferite riportate all'addome, ma non è in pericolo di vita.

L'aggressore, un connazionale del ferito, è stato fermato qualche ora dopo il fatto dai carabinieri della stazione di Oniferi e della compagnia di Ottana. Secondo una prima ricostruzione della vicenda, l'accoltellamento sarebbe avvenuto dopo una lite per futili motivi tra i due.

I carabinieri sono riusciti a risalire all'autore del gesto grazie al racconto della vittima. Il locale, infatti, all'arrivo dei militari era già chiuso. Il bar S'Infurcau è stato teatro nel passato di omicidi e tentati omicidi.

L'ultimo tentato omicidio la notte del 16 marzo scorso, quando un uomo era era entrato nel bar armato di fucile e aveva aperto il fuoco contro il proprietario Bachisio Spina, 71 anni, ferendolo gravemente. L'uomo era però riuscito a salvarsi. A causa di quell'episodio il questore di Nuoro l'11 luglio scorso aveva disposto la chiusura per sette gironi dell'attività.