Le Fiamme Gialle di Alghero, dopo ripetuti appostamenti, hanno fatto irruzione in un garage di Fertilia dove si trovavano tre giovani, tra cui il proprietario.

All'ingresso dei finanziari il padrone del locale avrebbe consegnato una confezione di circa 20 grammi di marijuana, spiegando ai militari di non possederne altra e di detenerla per uso personale. Ma le indagini precedentemente effettuate facevano supporre alla Guardia di Finanza che il garage fosse un punto di riferimento per l’acquisto di marijuana da parte di giovanissimi consumatori, anche minorenni. Così i finanzieri avrebbero perquisito il locale trovando complessivamente 400 grammi di marijuana nascosta in vari punti.

Durante i controlli sarebbero stati rinvenuti anche bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza.