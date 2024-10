Avrebbe nascosto in casa, nei mobili della camera da letto, circa 6 chili di marijuana, suddivisa in diverse bustine di cellophane pronte per la vendita. Sopra l'armadio sarebbe stato rinvenuto anche un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento della droga.

Ieri mattina i "Falchi" della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno arrestato un 22enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane era sotto sorveglianza da tempo dopo che gli agenti avevano avuto informazioni in merito ad un'attività di spaccio in via Castiglione, in una casa usata come market per la droga.

La perquisizione eseguita avrebbe permesso di trovare anche 1.660 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell'attività illecita messa in atto dal 22enne.