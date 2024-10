Dai set di Hollywood ai camerini di Bagella: le vacanze di Mark Ruffalo in Sardegna passano anche dallo storico negozio di artigianato sardo a Sassari. Una visita speciale accolta con entusiasmo da staff e proprietari. La star di Shutter Island, Il caso Spotlight e adesso protagonista della saga Marvel ha posato con indosso la tradizionale berritta sarda, e ha potuto apprezzare da vicino alcuni dei più tipici capi d'abbigliamento isolani.

La pagina della bottega ha condiviso alcuni scatti sui social, ironizzando: "Ha proprio ragione il Doctor Strange, il multiverso è qualcosa di cui sappiamo spaventosamente poco. E a quanto pare... anche ai super eroi piace vestire l'abbigliamento sardo!". All'interno della saga, infatti, Ruffalo interpreta uno dei super eroi più amati dai fan: Hulk.

"Chi l'avrebbe mai detto che un giorno avremmo avuto l'occasione non solo di stringere la mano, ma anche di cucire e confezionare abiti per un Avenger? Un'esperienza indimenticabile - raccontano -, che ci ha resi felici ed entusiasti, ma soprattutto orgogliosi che d'ora in poi un pezzo di Sardegna verrà portato indosso anche dal grandissimo Mark Ruffalo".