Nei giorni scorsi gli operatori della Polizia di Stato di Alghero, sono intervenuti presso l’abitazione di una giovane donna che era stata aggredita dal marito il quale, con una mattonella in mano, l’aveva minacciata di morte in presenza delle figlie minori.

Sul posto, gli agenti della Volante del Commissariato di Alghero, hanno accertato che l’uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di sostante alcoliche, aveva danneggiato anche numerosi oggetti presenti nell’appartamento. Lo stesso, disperato in quanto in fase di separazione dalla moglie, ha minacciato più volte la consorte anche in presenza degli operatori di Polizia.

Grazie alla tempestività dell’intervento e a seguito della querela presentata dalla donna, la Polizia di Stato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ha proceduto all’allontanamento dell’uomo violento dalla casa familiare.