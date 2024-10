All'ospedale dopo un piatto di tagliatelle ai funghi.

Nella disavventura - l'ennesima nel nord Sardegna dall'inizio della stagione, il decimo caso solo in Gallura - è incappata una famiglia di La Maddalena. Marito, moglie e genero si sono presentati al pronto soccorso dopo aver mangiato un velenoso Omphalotus Oleariu scambiato per un innocuo gallinaccio.

Dopo tre ore sono stati dimessi e adesso stanno bene, ma la Asl di Olbia ha comunque diramato una nota dove invita gli amanti dei funghi a contattare sempre il micologo dell'azienda prima di consumarli, in particolare quando non si è certi del prodotto raccolto. "Non affidatevi al 'fai da te', non mettete a rischio la vostra vita", avverte la responsabile del Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione, Maria Rita Ara. Il fungo incriminato è stato raccolto domenica nelle campagne di Padru. Lunedì la cena e, mezz'ora dopo, vomito irrefrenabile e dolori addominali violenti. I tre si sono presentati ieri intorno alle 22 al pronto soccorso dell'ospedale Paolo Merlo di La Maddalena dove è stato seguito il protocollo per intossicazione alimentare.

Nell'ultimo fine settimana altre dodici persone, tra cui due bambini di 9 e 5 anni, sono state soccorse all'ospedale di Sassari in seguito ad intossicazione provocata sempre dal consumo di funghi.