Altro straordinario riconoscimento per Mario Donato Vinci. Dopo aver partecipato, in rappresentanza della Sardegna, alla cinquantottesima edizione dello Zecchino d’oro, con “Il Gonghista”, ora il cantante sassarese proverà a portare in alto i colori dell’Italia e la Sardegna all’estero. Il 24 e 25 novembre prossimi, infatti, Vinci parteciperà all’Euro Pop Music Vision di Bucarest.

Nella capitale rumena, infatti, dove la canzone italiana riscuote un ottimo gradimento, Mario proporrà “Il Rock del Cane e del Gatto”, un brano scritto da Pino Caserta (di Napoli ma algherese d’adozione) e arrangiato musicalmente da Franco Macis di Porto Torres.

Classificatosi al primo posto, nella sua categoria, al ventottesimo Festival internazionale Città di Uta, Mario è entrato di diritto in finale per l’Euro Pop Music Vision. Il suo brano è stato già inserito nel cd ufficiale distribuito in Romania con le canzoni del festival.

Il ballo del “Rock del cane e del gatto”, sviluppato con le coreografie di Giuseppe Madeddu, maestro della F.Art Studio Dance di Sassari, e interpretato magistralmente dai campioni italiani di latino americano Andrea Martine e Giulia Sacco. La composizione sarà immortalata in un videoclip realizzato con la regia di Lucia Oppia, la grafica di Lucia Mura e il trucco di Giovanna Tilocca.

Mario studia canto e recitazione con il docente Beniamino Pistidda, che lo ha portato a interpretare ruoli centrali in diversi musical come Aladin in Aladin e la Lampada Perduta nel mese di giugno al Teatro Civico di Sassari.

Sempre sostenuto dalla sua famiglia, ha avuto modo di partecipare a vari spettacoli nell’isola come a Corrida della Sardegna e i Barzellettieri di Sardegna presentati da Christian Luisi. A lui si sono già interessate varie emittenti radiofoniche nazionale e internazionali come Oltre Tutto Radio, che lo ha ribattezzato “L’enfant prodige”, Radio Zenith Messina e Radio ICN New York.

Nel 2017 si è aggiudicato un posto per la categoria Baby al Cantagiro Nazionale a Fiuggi, dopo aver superato le selezioni nel mese di settembre al Teatro Amedeo Nazzari del Dubay Planet di Cagliari.