Il centrodestra esulta ad Alghero, dove col sardista Mario Conoci, col 53% strappa al primo turno la citta' al centrosinistra e al sindaco uscente Mario Bruno.

Il candidato sostenuto da Pd e dalle liste civiche 'Sinistra in Comune' e 'Per Alghero', fermo al 31,9%, si e' gia' congratulato con l'avversario appoggiato da Lega, Psd'Az, Riformatori-Fortza Paris, la civica 'Noi con Alghero', Fratelli d'Italia, Forza Italia, Udc, partiti che si erano dimostrati vincenti nella citta' catalana gia' alle regionali del 24 febbraio scorso, quando la coalizione di centrodestra aveva superato il 54%.

E stavolta non e' stata necessaria neppure la presenza del leader leghista Matteo Salvini. Il M5S, con Roberto Ferrara, ha sfiorato il 15% dei consensi, un dato in crescita rispetto al 10% registrato alle regionali ad Alghero. "Ho appena chiamato Mario Conoci per fargli gli auguri", ha scritto lo sconfitto Mario Bruno su Fb, poco prima delle 4.30 di stamane.

"E' il nuovo sindaco scelto dagli algheresi. E' stato un onore servire Alghero. Tra qualche ora commenteremo meglio i dati della sconfitta di cui mi assumo tutta la responsabilità. Grazie a tutti di cuore per questi anni".

Esulta il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, consigliere comunale uscente eletto nell'Assemblea sarda con la Lega: "Gioia immensa! Per me una felicita' immensa aver partecipato attivamente a questo successo. Anzi, a questo STRA_SUCCESSO! Buon lavoro Sig. Sindaco", scrive Pais sulla sua pagina Fb in cui posta un selfie assieme a Conoci.

Gongola il segretario regionale della Lega Eugenio Zoffili: "ALGHERO presa. Salutiamo insieme il Sindaco comunista Mario Bruno anti Lega e anti Salvini. Buon lavoro Mario Conoci!". Ieri la Lega e Matteo Salvini avevano festeggiato il primo sindaco leghista eletto in Sardegna, Tittino Cau (ufficialmente candidato con la lista 'Fermiamo lo spopolamento'), nel paesino di Illorai, poco piu' di 830 abitanti nel Sassarese.